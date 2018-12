Več kot polovica polnoletnih Slovenk in Slovencev čezmerno hranjenih ali debelih SiOL.net V lanskem letu je bilo 878.000 prebivalcev Slovenije, starih 18 let ali več, čezmerno hranjenih ali debelih. Od vseh prebivalcev v tej starostni skupini, ki jih je lani bilo 1.674.000, se jih je kar 1.009.000 gibalo v zadostni meri, nič minut na teden pa se ni gibalo le 261.000 ljudi v tej starostni skupini, so napisali na Sursu.

