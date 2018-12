“Čudovito je spet stati na najvišji stopnički, a to nikakor ni konec” Primorske novice Ilka Štuhec se je že na svojem petem startu po poškodbi levega kolena z zmago vrnila na stopničke svetovnega pokala alpskih smučark. Na startu smuka v Val Gardeni so bile vse stvari na svojem mestu, od opreme do počutja, in v svetovnem pokalu se je po 15. marcu 2017 znova zavihtela na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.

