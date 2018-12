FOTO:Življenje z najboljšimi prijatelji Delo Ste kdaj pomislili, da delfini živijo v posebnih skupnostih, kot velike družine, in da razvijejo posebne vzorce druženja in medsebojnih odnosov? Raziskovalci iz Slovenskega društva za morske sesalce Morigenos so dokazali, da se vsaj na nekaterih območjih na svetu delfini ne družijo samo v nestabilnih in spreminjajočih se skupinah, kot večinoma velja zanje, ampak da pri nas dolgo živijo v najboljšem prijateljstvu in »družinskem krogu«

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Marjan Šarec

Luka Dončić

Janez Janša

Tina Maze