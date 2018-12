Domžalčani nemočni, Sixt v lov za 12. zaporedno zmago Sportal V 12. krogu druge lige ABA so košarkarji Helios Suns danes gostili MZT in gladko izgubili s 73:92. Helios je po 12 odigranih tekmah pri štirih zmagah in osmih porazih. Vodilna Sixt Primorska, ki v tej sezoni še ne pozna poraza, bo v sredo gostovala v Nikšiću pri Sutjeski. V sredo bo na delu tudi tretja slovenska ekipa v drugi ABA ligi, Rogaška, ki se bo na domačem parketu udarila z Lovćenom.

Sorodno Oglasi Omenjeni KK Helios Domžale Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Tina Maze

Bojan Križaj

Luka Dončić

Marjan Šarec