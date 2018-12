Bruselj in Rim dosegla neformalen dogovor o proračunskem predlogu Dnevnik Evropska komisija in Italija sta dosegli neformalen dogovor glede predloga italijanskega proračuna za prihodnje leto, so danes sporočili z italijanskega ministrstva za gospodarstvo. Številk niso obelodanili, naj bi pa dogovor postal uraden v sredo,...

