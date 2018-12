V živo: na delu še Randolph in Prepelič, Omić in Blažič nemočna SiOL.net Evroligaško dogajanje je v tem tednu natrpano, saj bosta odigrana dva kroga. Že v torek sta bila aktivna Budućnost Alena Omića in Barcelona Jake Blažiča, oba pa sta izgubila. Branilec evroligaškega naslova Real Madrid se z Anthonyjem Randolphom in Klemnom Prepeličem pravkar meri z atenskim Panathinaikosom.

