Novi avtomobili bodo v EU leta 2030 smeli povzročiti za 37,5 odstotka manj izpustov kot leta 2021. Tako so se dogovorili pogajalci držav članic, evropskega parlamenta in evropske komisije. Proizvajalci avtomobilov so že pohiteli s kritikami, da so nove zahteve pretirane in nerealne. Ta dogovor je pomemben tudi za Slovenijo, saj številna slovenska podjetja proizvajajo dele za av...