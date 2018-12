IEA: Svetovno povpraševanje po premogu bo kljub upadu v Evropi do leta 2023 stabilno Energetika.NET Svetovno povpraševanje po premogu se bo letos glede na doslej znane podatke zaradi obsežne rabe v elektroenergetiki na Kitajskem in v Indiji povečalo že drugo leto zapored, v prihodnjih petih letih pa naj bi nato ostalo na enaki ravni, saj bo zmanjšanje v Evropi in Severni Ameriki izničila močna rast v Indiji in jugovzhodni Aziji, je Mednarodna agencija za energijo (IEA) zapisala v najnovejšem, v torek objavljenem poročilu o trgu s premogom z naslovom Coal 2018.

