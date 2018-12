Tudi v zdravstvu bodo dobili nadzorne svete Primorske novice Minister za zdravje Samo Fakin je včeraj napovedal, da se bo ministrstvo v letu 2019 najbolj posvetilo upravljanju javnih zdravstvenih zavodov in bo za to področje tudi pripravilo “mini” zakon, ki bo zaostril odgovornost uprav in nadzornikov. Grob osnutek zakona bo po njegovih besedah pripravljen predvidoma do konca januarja.

Sorodno





















Oglasi