V ospredju alibi in GSR delci Primorske novice Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je včeraj začelo ponovno sojenje Milku Noviču, ki ga obtožnica bremeni, da je sredi decembra pred štirimi leti iz brezobzirnega maščevanja umoril tedanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Včeraj so pričali najožji svojci žrtve in obtoženca.

