Katastrofalno stanje na Jelovici Dom in vrt Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec si je danes na povabilo Gozdnega gospodarstva Bled ogledala sanacijo gozdov na Gorenjskem, ki so jih prizadeli podlubniki. Na Jelovici je videla velike razsežnosti posledic ujm in zagotovila, da bo ministrstvo skušalo ustvarjati pogoje za čim bolj nemoteno sanacijo.

