Neenakosti med spoloma ne bomo odpravili še 200 let 24ur.com Države bodo ob trenutnem tempu za popolno enakopravnost med spoloma v povprečju potrebovale 108 let, na področju dela pa 202 leti. Tako kaže poročilo Svetovnega gospodarskega foruma, ki opozarja tudi, da se je enakopravnost med spoloma na globalni ravni znova nekoliko zmanjšala. Slovenija je padla s 7. na 11. mesto. Najbolj enakopravne so Islandke, Norvežanke in Švedinje.

