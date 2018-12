Delovati je začela svetovalnica za nasvete o varstvu okolja in urejanju prostora Primorske novice V okviru projekta Zagovorniki okolja, ki ga sofinancirata ministrstvo za okolje in prostor in Eko sklad, je začela delovati neodvisna pravna svetovalnica za vprašanja s področja varstva okolja ter urejanja prostora. V njej je mogoče poiskati brezplačne nasvete in konkretne napotke za reševanje vprašanj s tega področja.

