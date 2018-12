Na delu nova tolpa razstreljevalcev bankomatov? Tokrat je počilo v Beltincih. Reporter Danes malo pred 4. uro so bili policisti obveščeni, da je bil v Beltincih na Petrolu razstreljen bankomat. Policisti so kraj zavarovali in zbirajo obvestila. Policisti pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, da jim to sporočijo na šte

Sorodno







Oglasi Omenjeni Petrol Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ilka Štuhec

Borut Pahor

Marjan Šarec

Anže Kopitar