Ministrstvo za finance: Intenzivno delamo, da bi počrpali čim več evropskih sredstev 24ur.com Iz Ministrstva za finance in službe vlade za razvoj so sporočili, da intenzivno nadaljujejo z aktivnostmi za črpanje evropskih kohezijskih sredstev. "Ker smo v letošnjem letu v Bruselj poslali zahtevke v višini 271 milijon evrov, je potrebno do konca leta Evropski komisiji certificirati še zahtevke v višini 33 milijonov evrov," navajajo na ministrstvu.

