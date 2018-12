Vsaka peta gradnja je nezakonita, ugotavlja gradbena inšpekcija RTV Slovenija Gradbena inšpekcija se je pri odkrivanju nedovoljenih gradenj osredotočila predvsem na varovana območja in na objekte, ki so še v gradnji in niso naseljeni.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Luka Dončić

Borut Pahor

Marjan Šarec

Anže Kopitar