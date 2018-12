Pravosodna ministrica Andreja Katič je predsedniku DZ Dejanu Židanu poslala predlog, s katerim je za imenovanje podpredsednika vrhovnega sodišča predlagala vrhovnega sodnika svetnika Miodraga Đorđevića. Sicer je Đorđevića na to mesto poskušal imenovati že predhodnik Katičeve Goran Klemenčič, a so to kar dvakrat zaporedoma preprečili poslanci iz mandatno volilne komisije, saj so sprejeli oceno, da ...