Kangler in Podobnik zbližujeta stranki, v pismu o nameri oba izrazila interes po skupnem sodelovanju Nova24TV Predsednik Slovenske ljudske stranke (SLS) Marjan Podobnik in predsednik Nove ljudske stranke (NLS) Franc Kangler sta danes podpisala pismo o nameri, s katerim sta stranki izrazili interes za vsebinsko, organizacijsko in kadrovsko sodelovanje na državni ravni. Po besedah Podobnika se pogovarjajo tudi o tem, da bi se stranki spomladi združili. Med konkretnimi projekti stranki v pismu […]

