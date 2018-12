ZDA s 4,5 milijarde dolarjev investicij v Mehiko in Srednjo Ameriko Dnevnik Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa se je odločila, da bo poleg groženj skušala valove nezakonitega priseljevanja ustaviti tudi z investicijami. State Department je sporočil, da so pripravljeni za to v južno soseščino vložiti 4,5 milijarde...

