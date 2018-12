Umrla je Penny Marshall, režiserka hollywoodskih uspešnic 80. in 90. let RTV Slovenija Z režijo filmskih uspešnic, kot so Jumpin' Jack Flash, Velik, Ženska liga in Prebujenja, ter z vlogo v televizijski seriji Laverne & Shirley se je v zgodovino zapisala Penny Marshal, ki je umrla v starosti 75 let.

