Mariborska aktivista, ki sta prodajala konopljo bolnim, sodišče oprostilo prodaje drog Dnevnik Sanjin Jašar in Tomaž Zagoršek, obtožena, da sta gojila in predelovala prepovedano konopljo, po presoji prvostopenjskega sodišča nista zrela za zapor, ker sta z drogo delovala za zdravje ljudi in ne proti njemu.

Sorodno Oglasi Omenjeni Farmacija

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Borut Pahor

Marjan Šarec

Luka Dončić

Tina Maze