Tokrat priporočamo dogodek Prenos veščin, na katerem bodo gostili mednarodno uveljavljeno oblikovalko nakita, modnih dodatkov in pohištva Laro Bohinc, informans Dragana Živadinova, Dunje Zupančič in Mihe Turšiča Kozmizem::2001 / Černigoj / Zajec, 5. Noč kratkih filmov, ki bo potekala v Slovenski kinoteki in petnajstih dvoranah Art kino mreže po Sloveniji, prvi sejem avtorskih koledarjev z naslovo ...