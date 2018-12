Pahor znanstvenikom, ki so razvili rekordno tandemsko sončno celico, vročil »Jabolko navdiha« Energetika.NET Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v sredo na posebni slovesnosti vročil »Jabolko navdiha« znanstvenikom, ki so razvili rekordno tandemsko sončno celico. Priznanje so prejeli dr. Marko Jošt, dr. Steve Albrecht, dr. Benjamin Lipovšek, dr. Janez Krč, dr. Bernd Rech in dr. Marko Topič, so sporočili iz urada predsednika republike.

