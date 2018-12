Združenje novinarjev in publicistov ustanovitelju Ognjišča podelilo nagrado za življenjsko delo, nov Nova24TV Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) je pionirju krščanskega medijskega prostora in ustanovitelju projekta Ognjišče Francetu Boletu podelilo častno priznanje Boruta Meška za življenjsko delo. Nagrada za izjemne dosežke v novinarstvu pa je letos romala v roke Petra Jančiča in Hanzija Tomažiča. Po besedah Združenja novinarjev in publicistov bi v državi težko toliko žrtvoval za svobodo v medijih kot Franc Bole. […]

