Oblačno z občasnimi rahlimi padavinami Dnevnik Danes bo oblačno, občasno bodo rahle padavine, na vzhodu je dopoldne še možna poledica. Do večera bodo padavine povsod ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije...

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jan Oblak

Matjaž Kek

Luka Dončić

Borut Pahor

Kevin Kampl