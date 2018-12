Računsko sodišče: Šole bi morale z odpadno hrano ravnati učinkoviteje SiOL.net Računsko sodišče je izvedlo prečno revizijo pravilnosti in učinkovitosti ravnanja s hrano v šestih osnovnih šolah. Eni od šol so izrekli negativno mnenje, ostalim pa mnenje s pridržkom. Ugotovili so, da šole učencem sicer ponujajo uravnoteženo prehrano, vendar bi lahko storile več, da bi jo učenci tudi pojedli, ter učinkoviteje ravnale z odpadno hrano.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana

Nova Gorica

Računsko sodišče Najbolj brano Osebe dneva Jan Oblak

Matjaž Kek

Luka Dončić

Hilda Tovšak

Tina Maze