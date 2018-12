Katera dama je na večeru elegance in športa požela največ pozornosti? #foto Sportal Prireditev športnik leta, na kateri Društvo športnih novinarjev Slovenije že vse od leta 1968 izbira najboljšega športnika in športnico minule sezone, ekipo leta in športno ime, ki največ obeta, je enkratna priložnost, da športniki udobne športne copate in trenirko zamenjajo za drznejšo ali bolj elegantno opravo. Kdo je sinoči najbolje izkoristil dano priložnost?

Sorodno



































Oglasi