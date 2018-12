Topla voda iz Teša (za zdaj) ne bo dražja Delo Velenje – Trije šaleški župani - Bojan Kontič, Darko Menih in Janko Kopušar – so včeraj sklenili, da Komunalno podjetje Velenje (KPV) kljub nedavni podražitvi toplotne energije iz Termoelektrarne Šoštanj (Teš) cene ne bodo naprtili gospodinjstvom, ustanovam in gospodarstvu Šaleške doline

Sorodno Oglasi