Stric spolno zlorabljal nečakinje in njihovo prijateljico Dnevnik Petdesetletni moški iz Vipavske doline, ki je spolno zlorabljal svoje tri nečakinje in njihovo prijateljico, je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Obsojen je na tri leta in pol zaporne kazni.

