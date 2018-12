Državni zbor je na današnji seji brez glasovanja odredil ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nabav medicinske opreme, ki so jo zahtevali poslanci SDS, NSi in SNS. Glasovanje ni bilo potrebno, saj se je pod zahtevo podpisala več kot zahtevana tretjina poslancev.