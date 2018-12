Déjà vu: slovenski reprezentant znova zapušča Olimpijo Sportal Košarkarski klub Petrol Olimpija Ljubljana in branilec Blaž Mesiček sta sporazumno prekinila pogodbo. Mesiček, slovenski reprezentant, se je ljubljanskemu klubu pridružil pred začetkom tekmovalne sezone 2018/19, potem ko je sezono in pol prebil v italijanskem Brindisiju. Kot so zapisali na Twitterju ljubljanskega kluba, je vzrok za prekinitev pogodbe obojestransko nezadovoljstvo, težave naj bi pov...

