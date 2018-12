Ustanovna seja, morda najkrajša seja doslej Primorske novice Na današnji ustanovni seji občinskega sveta so gladko potrdili mandate vsem 23 svetnikom in se seznanili z izvolitvijo Danila Markočiča (Desus) za župana. Ker ni bilo nobenega zapleta niti pri imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI), je seja trajala vsega eno uro.

