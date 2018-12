Ruska okrepitev Celja pristreljala zmago Sportal Hokejisti HK ECE Celje so na sredini tekmi po podaljšku z 2:1 premagali HK Slavija Junior. Tekma je štela dvojno, tako za državno prvenstvo kot ligo IHL. Obračun je odločila nova ruska okrepitev Celjanov Nikita Penzov. Celje je peto, Založani pa so s točko na drugem mestu prehiteli Jesenice, a imajo na računu dve tekmi več. Hokejisti Triglava so gostili KHL Zagreb in izgubili s 5:7. Ob koncu so po...

