Nekdanja metliška županja in poslanka državnega zbora Renata Brunskole ni več generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije. Tako so se odločili na današnji seji zbora članov Rdečega križa v izobraževalnem centru na Igu, kjer so za novega predsednika izvolili Alojza Kovačiča, za novo generalno sekretarko pa Cvetko Tomin. preberite več » ...