Košarkarji Krke v 10. krogu lige Nova KBM premagali Petrol Olimpijo z 92:76 Dnevnik Štiri dni potem, ko sta se ekipi srečali v jadranskem tekmovanju, sta bila Petrol Olimpija in Krka znova tekmeca v hramu slovenskega športa. V dvorani Tivoli so se tokrat zmage veselili Novomeščani, ki so bili prepričljivo boljši z 92:76.

