Domači so bili absolutno premočni Primorske novice Koprski vaterpolisti so osvojili pokal Slovenije, potem ko so v finalu v novem koprskem bazenu gladko premagali Kamnik in s tem na najboljši možen način zaključili koledarsko leto.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Jakov Fak

Luka Dončić

Klemen Bauer

Jan Oblak