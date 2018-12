Vzpostavitev javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih RTV Slovenija Vlada je izdala uredbo o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih, ki jo je treba vzpostaviti zaradi spremembe zakonodaje. Služba bo med drugim pripravljala programe vzdrževanja sistemov in nadzirala njihovo delovanje.

