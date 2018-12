V živo: Goriške strele le še korak od finala! SiOL.net Odbojkarice Nove KBM Branika so se sprehodile v veliki finale pokala Slovenije. V prvem polfinalu so se poigrale z drugo ekipo Calcita, ki so ji dovolile le 34 točk. V drugem, bolj zanimivem polfinalu se bosta za drugo finalno vstopnico udarila še GEN-I Volley in Calcit Volley.

