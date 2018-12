Peking protestira zaradi očitkov o kibernetskem kriminalu iz ZDA in Velike Britanije Dnevnik Peking je danes ostro protestiral zaradi obtožb iz ZDA in Velike Britanije, po katerih naj bi kitajski hekerji po naročilu kitajske vlade napadali podjetja v več državah ter na ta način kradli intelektualno lastnino in občutljive poslovne podatke....

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kitajska

Velika Britanija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Goran Dragić

Ilka Štuhec

Ana Drev