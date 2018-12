Drzna tatvina na parkirišču Gorenjski glas Medvode – V sredo popoldan so bili policisti obveščeni o tatvini iz vozila na parkirišču v Medvodah. Izvedeli so, da je neznani moški ogovoril oškodovanko in jo zavedel, da je njeno vozilo poškodovano. Ko je preverjala poškodbe, ji je iz vozila...

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Goran Dragić

Ilka Štuhec

Ana Drev