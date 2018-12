Vojaka SV sta pretepla 24-letnega Pivčana, eden naj bi udaril tudi natakarico in ji grozil Reporter Policisti so po zaključeni preiskavi nočnega pretepa v enem od lokalov pri Pivki, v katerem so bili sicer izven delovnega časa udeleženi pripadniki Slovenske vojske, zaradi utemeljenega suma nasilništva podali kazenski ovadbi zoper 30-letnega Mariborčana

