Ministrstvo pri soglasju za združitev Večera in Dnevnika zanemarilo javni interes RTV Slovenija Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije sta opozorila, da ministrstvo za kulturo v postopku izdaje predhodnega soglasja za združitev Večera in Dnevnika javnega interesa . . .

Sorodno

Oglasi