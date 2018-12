Papež Frančišek pozval duhovnike, ki so spolno zlorabili mladoletnike, naj se sami prijavijo oblaste topnews.si Papež Frančišek je danes v svojem božičnem nagovoru vatikanske Kurije pozval duhovnike “predatorje”, ki so spolno zlorabljali mladoletnike, naj se prostovoljno predajo oblastem. Poziv je še toliko bolj odmeven, kjer je doslej eden izmed najbolj neposrednih, odkar kriza spolnih zlorab mladoletnikov pretresa rimskokatoliško cerkev. “Tistim, ki so zlorabljali mladoletne osebe, bom rekel to: spreobrnite se […]

