Hrvaška policista osumljena kraje dela denarja po ropu bankomata Dnevnik Hrvaški kriminalisti so zaradi velike tatvine ovadili 38-letnega in 24-letnega policista, ki sta odtujila del denarja, ki so ga nepridipravi odvrgli po ropu bankomata v kraju Tar nedaleč od Poreča. Po navedbah policijske uprave hrvaške Istre sta...

