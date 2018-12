Družinski zdravniki in pediatri so danes ponovno opozorili na nevzdržno in naraščajoče administrativno obremenjevanje, ki po njihovi oceni negativno vpliva na strokovnost in varnost dela osebnega zdravnika pri delu z bolniki. Kot so podarili, morajo vse več časa, ki bi ga sicer posvetili bolnikom, nameniti izpolnjevanju birokratskih zahtev.