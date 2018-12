Državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo Jože Podgoršek se je danes sestal s predstavniki trgovskih podjetij in Trgovinske zbornice Slovenije. Govorili so o odpravljanju nepoštenih praks v verigi preskrbe s hrano, obravnavali pa so tudi pojasnila glede novih določb zakona o kmetijstvu v zvezi z nepoštenimi praksami, so sporočili z ministrstva.