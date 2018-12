Popoviču ni uspelo, Aleš Bržan potrjen kot novi župan Kopra Reporter Na konstitutivni seji Mestnega sveta Koper so svetniki podprli predlog sklepa mandatne komisije, da se potrdi mandat županu Alešu Bržanu. Ob tem so zavrgli pritožbo Borisa Popoviča na Mestni svet. Ob tem so v razpravi večkrat poudarili, da je občinski sve

Sorodno









Oglasi