Za šolarje so se pričele novoletne počitnice Lokalec.si Za slovenske šolarje se začenjajo novoletne počitnice, v petek so namreč še zadnjič v tem letu sedli v šolske klopi. Na počitnicah bodo uživali kar deset dni, k pouku pa se bodo znova vrnili v četrtek, 3. januarja. Počitniške dni si bodo marsikje lahko popestrili z raznovrstnimi dejavnostmi, tudi ob božično-novoletnih prireditvah. Šole so sicer […]

