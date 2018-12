Toronto je kljub težavam s poškodbami - manjkali so Kyle Lowry, Danny Green, Serge Ibaka in Jonas Valančiunas - prišel do 25. zmage v sezoni lige NBA. S 37 točkami se je na domačem parketu izkazal Kawhi Leonard, OG Anunoby pa je ob zmagi Toronta s 126:110 proti Cleveland Cavaliers prispeval 21 točk ter s tem izenačil svoj strelski rekord.



