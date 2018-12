Škof Glavan: Do domovine imamo vsi odgovornost Radio Ognjišče

Mašo za domovino pred državnim praznikom, dnevom samostojnosti in enotnosti, je v novomeški stolnici danes daroval škof ordinarij Andrej Glavan. V homiliji se je navezal na Cankarjevo leto in izpostavil pisateljeve besede »narod, domovina, Bog«....

